Startup portuguesa RVE.SOL fecha negócio para levar energia renovável ao Quénia

A ‘startup’ portuguesa RVE.SOL fechou um negócio com diversos gigantes do setor da energia e infraestruturas, como a Egis e a G7, para levar energia renovável ao Quénia.

Segundo um comunicado da empresa, “a RVE.SOL fechou hoje [ontem, dia 11 de setembro] uma ronda de financiamento de Série A liderada pela empresa francesa Egis e pela empresa sul-africana G7 Renewable Energies (Pty) Ltd, com o objetivo de levar o produto da ‘startup’ portuguesa, a ‘minigrid’ [minirede] patenteada e ‘pay-as-you-go ‘KUDURA’, até à região rural de Busia, no Quénia”.

De acordo com este documento, “a ronda de financiamento foi também seguida pelos investidores de capital semente originais, a InnoEnergy e a RKW”.