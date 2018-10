Startup Samawatt vence o EDP Open Innovation

O EDP Open Innovation, projecto de aceleração que junta a EDP e o Expresso, escolheu o grande vencedor, de entre as 10 startups finalistas, de 10 países diferentes.

A edição deste ano, que conta pela primeira vez com a Beta-i como parceiro de aceleração, consagra assim a Samawatt (Suíça) como grande vencedora.

A startup vencedora distinguiu-se por ter criado uma solução que permite “uma utilização mais fiável das energias renováveis, como a solar ou eólica”. A equipa desenvolveu um algoritmo “que consegue juntar as alterações súbitas nos preços da energia às oscilações climáticas, de que dependem as energias renováveis, o que faz com que os produtores de energia possam corresponder à procura esperada pelo mercado”.

Esta startup foi premiada com os 50 mil euros, sendo a Ezzing (que desenvolveu uma plataforma digital que facilita as operações de gestão das empresas) e a Ecolibrium (com uma plataforma que permite às empresas antecipar problemas e poupar nos custos de manutenção) as duas startups que completam o pódio desta edição.

Os três primeiros lugares terão a oportunidade de marcar presença na Web Summit, que arranca na próxima semana em Lisboa.