Startup Teckies promove campos de férias para jovens aprenderem a programar

A startup Teckies vai promover dois campos de férias de Páscoa para que jovens dos seis aos 16 anos tenham um primeiro contacto com a programação e criem o seu próprio robô. As iniciativas vão decorrer em Lisboa e Sintra, estando as inscrições abertas até ao próximo dia 29 de março.

Nos campos de férias, que têm a duração de uma ou duas semanas, as crianças vão aprender os princípios fundamentais da programação de forma lúdica, montando um robô e orientando-o para seguir ordens.

As iniciativas realizar-se-ão de 30 de março a 3 de abril no Espaço Atmosfera M, em Lisboa, e de 30 de março a 10 de abril na StartUp Sintra, em Rio de Mouro, podendo as crianças participar em uma ou nas duas semanas. As inscrições podem ser realizadas através do email contacto.geral@teckies.pt, tendo o custo de 120 euros por criança e por semana.

A startup vai também promover já este mês, no dia 21 de março, um workshop intergeracional, desafiando as famílias a descobrirem o mundo da robótica em conjunto. O workshop é dirigido a crianças dos 6 aos 14 anos, que podem ser acompanhados por pais, avós, tios ou outro familiar.

A inscrição tem o custo de 35 euros por cada família (duas pessoas). A iniciativa terá lugar no Studeo20, em Lisboa, das 09h00 às 12h00.