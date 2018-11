STCP lidera encomendas a novos autocarros ‘limpos’   

A STCP lidera as encomendas apresentadas no âmbito das candidaturas ao 2º aviso para a aquisição de autocarros ‘limpos’, num ttal de 86 autocarros elétricos ou a gás natural.

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, anunciou, hoje, que o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR) recebeu 17 candidaturas ao 2º aviso para aquisição de autocarros ‘limpos’.

O POSEUR é o programa estrutural do Portugal 2020 sob alçada da área governativa do do Ministério do Ambiente.

“Mobilizando cerca de 23 milhões de euros de fundos comunitários, as candidaturas agora apresentadas perfazem um investimento de cerca de 64 milhões de euros”, destaca um nota do ministério liderado por João Pedro Matos Fernandes.

O mesmo documento acrescenta que, “ao abrigo destas candidaturas, que encerraram a 26 de outubro, foi solicitado apoio para a aquisição de 199 autocarros ‘limpos’ – 118 movidos a gás natural e 81 elétricos”.

“Foi também requerido financiamento para a aquisição de 29 postos de abastecimento: 26 elétricos e três de gás natural”, adianta o referido comunicado.

O Ministério do Ambiente revela ainda que a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) apresentou a maior candidatura, relativa a 86 autocarros, apresentnado-se em segundo lugar a Companhia Carris de Ferro de Lisboa (“Carris”), que contempla a aquisição de 15 autocarros.

Este é o segundo aviso do POSEUR para apoio na aquisição de autocarros de elevada performance ambiental.

“Ao abrigo do primeiro aviso, de 2016, foi financiada a aquisição de 516 autocarros e de 16 postos de abastecimento. As 11 candidaturas então aprovadas foram financiadas em 54 milhões de euros, o que permitiu um investimento de cerca de 156 milhões de euros”, resume o comunicado do Ministério do Ambiente.