28 Outubro 2023, 16h43

A Stellantis e o sindicato dos trabalhadores do sector automóvel (UAW) poderão chegar a um acordo este sábado para colocar um ponto final na greve que atingiu este sector durante o mês de setembro, revela a “Reuters”.

Na quarta-feira, a Ford foi a primeira das três grandes construtoras de automóveis de Detroit a negociar um acordo para colocar um ponto final na greve do sector e à qual aderiram 45 mil trabalhadores.

As negociações entre a Stellantis e a UAW começaram na sexta-feira, tendo o diálogo entre a UAW e a General Motors (GM) se prolongado durante a madrugada.

Tanto a General Motors como a Stellantis acordaram em igualar a Ford num aumento salarial de 25%, durante um contrato de quatro anos e meio, um aumento no valor da reforma, mas algumas questões como a utilização de trabalhadores temporários ainda estão a ser negociadas.

As ações da GM fecharam a cair 4,6%, para 27,22 dólares na sexta-feira, com as ações da Stellantis a descerem 2,4%, para 18,04 dólares em Wall Sreet.

Em discussão está também a redução do tempo para obter o salário máximo de oito para três anos.O acordo equivale a aumentos salariais totais de mais de 33% quando considerados os mecanismos de capitalização e de custo de vida, indica a UAW.

O diretor financeiro da Ford, John Lawler, disse na quinta-feira que a greve custou à construtora 1,3 mil milhões de dólares em lucros e 80 mil veículos.