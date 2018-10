Subidas da Pharol e Altri não chegam para animar PSI 20

O feriado não se ‘sente’ na praça lisboeta. A bolsa portuguesa negoceia em baixa ao final da manhã esta sexta-feira, dia 5 de outubro, com o principal índice do mercado português, PSI 20, a recuar 0,33%, para 5.236,80 pontos. A penalizar a Bolsa de Lisboa estão, por exemplo, os títulos do BCP, que deslizam 1,83%, para 0,2355 euros, acompanhando a queda da banca italiana (que faz com que o italiano FTSE MIB recue agora 1,03%),

A Associação Bancária Italiana anunciou a conclusão dos testes do seu sistema interbancário desenvolvido através de tecnologia blockchain. O Intesa Sanpaolo e outras 13 instituições bancárias concluíram com sucesso a primeira fase de utilização desta ferramenta. No entanto, bancos como o BPM (-3,05%), UniCredit (-2,73%) e Banca Generali (-3,08%) não estão a reagir no ‘verde’ à aposta tecnológica.

Ainda no índice português, destaque para queda das papeleiras Navigator (-1,49%, para 4,2340 euros) e Semapa (-1,72%, para 17,400 euros), dos CTT (-0,48%), da Corticeira Amorim (-0,53%) e da Jerónimo Martins (-0,43%).

Por outro lado, a Pharol negoceia em contraciclo, com um disparo de 11%, depois de a imprensa referir que a Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil está a ponderar a redução de uma coima à Oi, empresa da qual é acionista. Recorde-se que a ‘telec0m’ brasileira foi sancionada em 69,2 milhões de reais devido a infrações na prestação de serviços de telefone fixo.

A ‘verde’ estão também os títulos da Sonae, que sobem 0,81%, para 0,8745 euros, reagindo sem grande expressão à apresentação do prospeto sobre a entrada em bolsa da sua unidade de retalho, Sonae MC. As ações da Sonae MC serão vendidas a um preço entre os 1,40 e os 1,65 euros na Oferta Pública de Venda, segundo a informação enviada esta quinta-feira à noite pelo grupo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Altri segue igualmente em alta, a avançar 2,67%, para 8,8400 euros, ainda a beneficiar da subida do preço-alvo para 9,40 euros por parte do BPI. De assinalar ainda que, em comunicado enviado à CMVM, antes da abertura do mercado, a empresa da pasta e do papel informou que o JP Morgan Asset Management reduziu a participação qualificada no seu capital social de 2,02% para 1,99%.

As restantes bolsas europeias seguem maioritariamente em terreno negativo. O índice alemão DAX recua 0,61%, o CAC 40 desvaloriza 0,35%, o espanhol IBEX 35 deprecia 0,42%, o holandês AEX perde 0,29% e o britânico FTSE 100 resvala 0,60%.

“Os mercados europeus iniciam a última sessão da semana com novas quedas, num dia condicionado pela publicação às 15:30 dos últimos dados do mercado de trabalho para o mês de setembro nos Estados Unidos. Os investidores guardam as armas antes de conhecer estes importantes dados oficiais de criação de empregos e evolução dos salários na economia líder mundial”, explica o analista Aiton Méndez, da IG

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, avança 0,07% para 84,64 dólares, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,35%, para 74,54 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a descida de 0,16% do euro face ao dólar (1,1497) e a valorização de 0,14% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3039).