Subserviência ou cumplicidade?

O processo de escolha da nova procuradora geral da República (PGR) deve suscitar uma reflexão sobre a forma como uma boa parte da nossa classe política se relaciona com a Justiça.

Qualquer que seja o critério utilizado, Joana Marques Vidal fez um trabalho louvável como procuradora geral da República. Pela primeira vez em décadas, a Justiça portuguesa foi capaz de acusar e prender antigos governantes, banqueiros, empresários e outras figuras que, durante muito tempo, gozaram de um estatuto de quase impunidade na sociedade portuguesa.

Tudo isto seria impensável ainda há bem pouco tempo. Num país que tem sido tão fustigado pela corrupção e que está endividado até à medula, em grande parte, devido a sucessivos arranjinhos entre políticos e grupos privados, foi visível o alívio de muita gente com a não-recondução da PGR.

Além disso, Joana Marques Vidal fez outra coisa impensável: permitiu que a Justiça fosse atrás de um vice-presidente de Angola suspeito de subornar um magistrado português. Claro que em qualquer país dotado de amor-próprio e respeito por si mesmo, tal atuação da Justiça seria expectável. Porém, aqui, até o Presidente da República e o primeiro-ministro ficaram mais incomodados com o facto de a nossa Justiça funcionar como era exigido, do que com o facto de existirem suspeitas, justificadas, de que um governante estrangeiro teria subornado um procurador do Ministério Público.

Centremo-nos, pois, neste tema de Angola.

Ao contrário do que frequentemente se diz, Portugal não é subserviente em relação a Angola. Antes pelo contrário, a palavra certa não é subserviência, mas antes cumplicidade, no âmbito de uma relação de interdependência, que beneficia as elites dos dois países lusófonos.

Provavelmente, Portugal sai a ganhar desse trade-off. Durante séculos, Portugal explorou as riquezas de Angola através da colonização do país. Para isso, era necessário ocupar Angola, mantendo uma administração colonial e uma presença militar.

Hoje, Portugal explora as riquezas de Angola sem gastar um tostão e sem enviar um só soldado para o país. Só temos de esperar que a elite angolana traga para cá o seu capital, ou que o governo de Luanda faça contratos chorudos com empresas portuguesas. Contratos esses que, provavelmente, mais tarde serão pagos com recurso a empréstimos concedidos para o efeito por Portugal. Os quais, quiçá, acabarão por ser perdoados, num dia mais ou menos longínquo. Mas, entretanto, as riquezas de Angola continuam a fluir para Portugal, com os capitais angolanos a serem investidos na compra de empresas, imóveis e produtos nacionais, ou simplesmente em compras na Avenida da Liberdade.

É por isso que Marcelo, Costa e a maior parte da nossa elite económica e política suspiraram de alívio com o fim da Operação Fizz. É também por isso que nos querem fazer crer que a purga que o novo presidente de Angola está a realizar se deve a uma genuína intenção de eliminar a corrupção e não, como tudo indica, a um ajuste de contas interno que visa substituir uma clique por outra.

Resta saber até que ponto é que este estado de coisas contribui verdadeiramente para o desenvolvimento e o progresso tanto de Angola como de Portugal.