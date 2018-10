Subsidiária do Grupo Visabeira reforça posição nas telecomunicações do Reino Unido

A Constructel, empresa detida na totalidade pelo Grupo Visabeira, sediada em, adquiriu a empresa inglesa MJ Quinn, passando a ter rupo projetos em carteira a executar nos próximos 4 anos no valor de 400 milhões de euros”, lê-se em comunicado. “Com a aquisição da MJ Quinn, empresa com sede em Liverpool, a Constructel estabelece uma plataforma de crescimento no mercado de telecomunicações do Reino Unido, seguindo a mesma estratégia, utilizada nos mercados belga e italiano, que contemplou a aquisição de empresas locais como base para o desenvolvimento de negócios”.

A Constructel presta serviços na área de engenharia de redes de telecomunicações e energia no continente europeu e possui “um amplo know-how na conceção, implementação e construção de infra-estruturas de redes”, com operações em Itália, França, Dinamarca, Bélgica e Alemanha.

Entre os operadores europeus de referência, com quem a Constructel tem contratos, destacam-se a France Telecom, EDF (Electricité de France), GDF (Gaz de France), Belgacom (Proxymus), Deustsche Telekom (Alemanha), ENEL (Itália), TDC (Dinamarca), British Telecom (Reino Unido) e as marcas Huawei e Ericsson.

“A MJ Quinn é uma empresa com três décadas de existência, com sede em Liverpool e escritórios em Londres empregando mais de 2 mil pessoas” e é uma empresa de referência na área das telecomunicações do Reino Unido. Este negócio dará à empresa inglesa “maior força financeira” e “fornecerá experiência operacional global”.

Mike Quinn, CEO da MJ Quinn, adiantou “que a empresa se encaixa perfeitamente com a Constructel. Continuaremos a operar como Serviços Integrados. O apoio do Grupo Visabeira/ Constructel permitirá alcançar os nossos objetivos de estabilidade e crescimento estratégico para o futuro ”.

Também Nuno Marques, presidente executivo do Grupo Visabeira, adiantou que “estamos muito entusiasmados com a aquisição da MJ Quinn, uma vez que foi estratégica para o processo de consolidação da Constructel na Europa e, em particular, no mercado do Reino Unido. A cultura corporativa e a visão de negócios de MJ Quinn estão muito alinhadas com a da Constructel e procuraremos o crescimento sustentável da empresa, tendo como foco, sobretudo, a satisfação dos seus clientes”