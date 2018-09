Supervisor concede autorização a You Zhang e Vasco Martins para a administração do Haitong

O Haitong Bank, ex- BESI, informou a CMVM que o Banco de Portugal concedeu autorização para o início de funções, enquanto Vogais do Conselho de Administração, a You Zhang e a Vasco Câmara Pires dos Santos Martins, para exercer funções executivas até ao termo do mandato em curso: 2017-2019.

Vasco Câmara Martins já era diretor central do banco com assento na Comissão Executiva.

You Zhang irá assumir os pelouros de Finance, IT, Operações e áreas conexas, enquanto Vasco Câmara Martins irá assumir o pelouro do Risco e actividades conexas.