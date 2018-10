Supervisores financeiros em ‘roadshow’ pela formação

A semana da formação financeira celebra-se entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro. Para assinalar a data, os supervisores financeiros – Comissão de Valores Mobiliários (CMVM), Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e o Banco de Portugal (BdP) – vão andar pelo país. O roadshow é especialmente direcionado para jovens em idade escolar, mas também para professores e outros formadores, empreendedores, gestores de micro e pequenas empresas, jogadores de futebol, psicólogos e população em geral. Conheça o calendário das várias iniciativas.

Iniciativas para escolas:

No dia 29 de outubro, os supervisores financeiros, em conjunto com o Ministério da Educação e outros parceiros do Plano, realizam diversas atividades de formação financeira na Escola Secundária de Pombal. As iniciativas incluem uma “feira financeira” com oficinas de formação temáticas para alunos do ensino básico e secundário e uma sessão solene onde serão anunciadas as escolas vencedoras da sétima edição do Concurso Todos Contam.

As escolas de todo o país podem também associar-se à Semana da Formação Financeira, com iniciativas de educação financeira dirigidas aos seus alunos e comunidade escolar.

Iniciativas para psicólogos:

Ainda no dia 29 de outubro, na Escola Secundária de Pombal, terá lugar uma ação de sensibilização para a importância da educação financeira, dirigida a psicólogos escolares e da educação, dinamizada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e pelos supervisores financeiros.

Iniciativas para empreendedores e gestores de micro, pequenas e médias empresas:

A 30 de outubro, o Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), o Turismo de Portugal e os supervisores financeiros dinamizam uma conferência dirigida a empreendedores, empresários e gestores de micro, pequenas e médias empresas da região Centro. Esta iniciativa decorre no Instituto Politécnico de Leiria.

Iniciativas para jogadores de futebol:

Também a 30 de outubro, o Sindicato de Jogadores e os supervisores financeiros promovem uma ação de sensibilização para jogadores, sobre a importância de uma gestão financeira adequada na carreira do jogador de futebol. Esta iniciativa terá lugar no Museu Nacional do Desporto.

Iniciativas para formadores de cursos de formação profissional:

A 31 de outubro, o Instituto de Emprego e Formação Profissional promove uma ação de sensibilização para a importância da integração de conteúdos de formação financeira nos cursos profissionais, dirigida aos centros de emprego da região Norte e respetivos formadores. Esta iniciativa decorre em Vila Real.

Iniciativas para a população da região do Norte:

Nos dias 30 e 31 de outubro, municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa associam-se às comemorações da Semana da Formação Financeira. Entre 30 de outubro e 1 de novembro, os supervisores financeiros estão presentes na Feira dos Santos, em Chaves, para divulgar as iniciativas do Plano Nacional de Formação Financeira.

A 2 de novembro, os municípios que integram a CIM do Alto Tâmega associam-se também às comemorações da Semana da Formação Financeira.

As Câmaras Municipais da região Norte dinamizam diversas iniciativas e campanhas de sensibilização da população para a importância da formação financeira, incluindo conferências e workshops e a divulgação de conteúdos na imprensa e rádios locais.