Com um retorno de media superior a 20 milhões de euros e considerada a melhor liga europeia e uma das melhores do mundo, o surf português entra numa fase decisiva quando estamos a a nove meses dos Jogos Olímpicos de Paris. Francisco Rodrigues, presidente da Federação Portuguesa de Surf, é o convidado desta edição.

10 Novembro 2023, 19h00

Está fechada a Liga MEO Surf e nesta edição, Francisco Rodrigues, presidente da Federação Portuguesa de Surf, faz o balanço e perspectiva o futuro em termos económicos para a Liga. Além disso, debatemos as expectativas da modalidade para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris assim como a capacidade dos surfistas em garantirem a captação de patrocínios.

Destaque ainda para três números que marcaram a semana: com o derby a dominar as atenções, revelamos a diferença do valor dos plantéis das “águias” e “leões” e ainda o número de anos que o Sporting CP não era líder com três ou mais pontos de diferença à 10ª jornada. Olhamos ainda para um jovem central do líder da Liga que está a despertar a cobiça na Premier League e na La Liga.