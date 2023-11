A SEDES Madeira organizou uma conferência sobre sustentabilidade do território que teve como keynote speaker Alfonso Vegara, da Fundación Metrópoli.

16 Novembro 2023, 19h52

A sustentabilidade do território foi o tema da conferência da SEDES Madeira, realizada esta quinta-feira, no Museu de Electricidade, que teve o Jornal Económico e Económico Madeira como media partners e que contou com Alfonso Vegara, presidente honorário da Fundación Metrópoli e especialista em desenvolvimento regional, como keynote speaker. Singapura, Lima são alguns dos territórios que estão a ser transformados dando resposta a problemas como a erosão da costa.

Singapura foi um dos exemplos utilizados por Alfonso Vegara para mostrar a importância da sustentabilidade no desenvolvimento do território. Aqui pretende-se desenvolver uma estratégia que permita atrair talento e ideias para Singapura e exportar essas ideias para o exterior. “Para isso é importante a colaboração entre as entidades como por exemplo as universidades”, disse Alfonso Vegara.

E esta estratégia está a ser traduzida em projetos como a eco-ilha em Bintam. Tirando proveito das mais valias que Bintam tem ao nível dos corais de recife, da fauna, da flora, pretende-se introduzir uma diversificação da economia que passe pelo turismo, pela instalação de um centro financeiro, e também uma aposta na conectividade.

Outro dos projetos desenvolvidos em Singapura é o One North, uma área de 200 hectares, criada com o objetivo de juntar o trabalho, a diversão e a aprendizagem. No fundo, dar resposta ao objetivo de Singapura de atrair talento e ideias para o seu território.

Jakarta foi outra das cidades a ser alvo de uma intervenção com a sustentabilidade no centro das preocupações. Isto devido ao efeito da subida do mar. Para dar resposta a este problema está a ser criado um sistema que junta mecanismos como pequenas barragens, micro-ilhas, e lagoas de retenção, com o objetivo de limitar a erosão da costa e com isto poder travar de uma forma mais eficaz o avanço do mar.

Através disso pretende-se, explicou Alfonso Vegara, fazer subir a quota de terreno criando uma nova cidade. “Vai ficar cinco metros acima do nível do mar”, referiu o keynote speaker. Mas a estratégia é mais abrangente tendo em conta que não se limita a Jakarta.

A pretensão das autoridades deste território passa por se criar o Sillicon Valley da Indonésia, o chamado ‘Blue Diamond’, que junta Karimun, Batam, Bintan, através de estratégias que permitam por exemplo a atração de grandes empresas para estes territórios. A isto acrescentou-se o exemplo da ‘Costa Verde’ em Lima. Aqui a intenção passa por criar um distrito de inovação.

“A ideia é integrar a arquitetura com o território. Que se possa encontrar soluções como elementos que permitam reter o terreno”, explicou Alfonso Vegara. Este projeto está a ser desenvolvido numa zona onde existe um grande declive entre a linha da costa e outra parte do território, situado a uma altitude bem superior. No fundo através de soluções arquitetónicas pretende-se ligar estas duas zonas, afastadas por esta diferença na altura, integrando-as com as características naturais deste território em Lima.

Outro exemplo é o de Bilbao, em Espanha, onde se pretende desenvolver um distrito de arte. Alfonso Vegara referiu que esse objetivo passa por desenvolver estratégias que recorram à conectividade, a conectividade ao nível dos transportes, e a forma como esses se integram a nível urbano sem causar disrupções no território.

Ainda em Espanha Alfonso Vegara passou para Málaga. Aqui a ideia é criar um Málaga Valley. “O sonho é que não seja só um destino turístico”, disse Alfonso Vegara. A esse propósito, disse que estão a ser criadas estratégias que façam com que Málaga seja visto como um destino para atrair empresas tecnológicas que permitam desenvolver o território.