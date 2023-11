As duas empresas do sector do vinho adquiriram, numa parceria de 50/50, o produtor inglês de vinho espumante, Hambledon Vineyard.

10 Novembro 2023, 19h48

A Symington Family Estates e a Berry Bros. & Rudd, duas empresas do sector do vinho, confirmaram que vão adquirir, em partes iguais, a Hambledon Vineyard, um produtor de vinho espumante inglês.

A oferta pública de aquisição que reuniu a aceitação por parte de 90% dos acionistas do produtor inglês e os parceiros podem agora avançar com a aquisição de 100% da Hambledon, numa parceria de 50/50 entre as duas empresas do sector vinhateiro.

A Hambledon é um dos poucos produtores de vinho espumante do Reino Unido com capacidade para produzir acima de 500,000 garrafas/ano de espumantes a partir de produção própria na propriedade.

Johnny Symington, Presidente da Symington Family Estates, afirmou que “teria de ser algo muito especial que nos levasse a produzir vinho noutro país, depois de cinco gerações em Portugal na produção de vinhos do Porto e outros vinhos”, sublinhando que “a qualidade dos vinhos é absolutamente notável e espelha o fantástico terroir da Hambledon, com as castas clássicas de Champagne (Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay) cultivadas exclusivamente em solos calcários”.

Este é o primeiro projeto fora de Portugal da empresa Symington, e é a primeira aquisição de um produtor português de uma empresa de vinho espumante inglês.

“Estamos encantados por poder confirmar esta entusiasmante parceria com a Symington Family Estates. Partilhamos um compromisso com a viticultura e a produção de vinho sustentáveis e acreditamos que esta empresa, que foi o primeiro produtor comercial inglês da era moderna, possui os alicerces e o potencial para liderar a categoria do vinho espumante inglês”, revelou a presidente da Berry Bros & Rudd, Lizzy Rudd.