Syone apresenta volume de faturação de 6,6 milhões de euros no terceiro trimestre

A Syone fechou o terceiro trimestre de 2018 com um volume de faturação de 6,6 milhões de euros, um valor supera os objetivos da empresa, de acordo com o comunicado enviado à redação esta quinta feira.

Este valor representa um aumento de 24,64% face ao período homólogo, ”o que indica que a empresa irá atingir e ultrapassar o objetivo definido para o fecho deste ano”, explica a nota.

O resultado é justificado pelo crescimento da empresa em mercados internacionais, que continuam a representar mais de 50% do volume de negócios, bem como pelo reforço de atividade no mercado nacional, sobretudo a norte do país.

Para além do crescimento financeiro, a tecnológica portuguesa apresenta um forte crescimento a nível de recursos humanos, tendo já contratado mais de 80 colaboradores desde o início do ano e prevê abrir ainda mais 20 posições até ao fim do ano.