TAD aceita providência cautelar do Benfica sobre jogo à porta fechada

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar apresentada pelo Benfica para evitar cumprir o jogo à porta fechada, decisão do conselho de disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou o Benfica em comunicado.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD foi hoje notificada e congratula-se com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto de aceitar a providência cautelar apresentada, tendo em conta a decisão do CD da FPF de punir com um jogo à porta fechada o Estádio do SL Benfica”, pode ler-se na nota.

No comunicado, o Benfica critica, em vésperas da receção ao FC Porto, o ‘timing’ do castigo: “A SL Benfica – Futebol, SAD não deixa de realçar a coincidência e singular momento escolhido para deliberar sobre esse castigo por parte do CD da FPF, gerador de inevitável instabilidade em vésperas de importante clássico.”