Tancos: Diretor da PJM admite ter encenado recuperação do material roubado

O diretor da Polícia Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, admitiu ter encenado a recuperação do material roubado na zona da Chamusca, após ter recebido uma chamada anónima com informações sobre o paradeiro das armas, segundo noticia este sábado o jornal Público.

A encenação terá sido justificada por ser do “interesse nacional”. O coronel Luís Vieira foi esta semana interrogado pelo juiz de instrução criminal do Campus de Justiça de Lisboa João Bártolo e terá dito que deu prioridade à recuperação das armas (por segurança), em vez da punição do assaltante.

O “acordo de cavalheiros” a que o diretor da PJM chegou o assaltante implicaria que as armas foram encontradas sem punições. O juiz decretou prisão preventiva para o diretor da PJM, vários outros militares daquela polícia e da GNR e também o principal suspeito do assalto, um ex-fuzileiro de 36 anos, de acordo com o matutino.