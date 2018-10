Tancos: PSD e CDS admitem questionar primeiro-ministro sobre memorando

O ministério da Defesa recebeu um memorando em que foi informado sobre a operação de encobrimento para a recuperação das armas roubadas em Tancos, segundo noticia este sábado o jornal Expresso. Os partidos da oposição PSD e CDS estarão a considerar questionar o primeiro-ministro António Costa sobre o assunto.

O memorando foi entregue há uma semana pelo ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, ao Ministério Público. A informação coincide com a que foi apresentada na terça-feira pelo major Vasco Brazão ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal e que relatam a operação clandestina montada pela Polícia Judiciária Militar (PJM), segundo revela o Expresso.

O tenente-general Martins Pereira corroborou, assim, a versão do ex-porta voz da PJM. O semanário tinha já noticiado, no passado sábado, que ainda há material de guerra que foi furtado em Tancos que não apareceu, de acordo com uma revelação feita pelo Ministério-Público que contraria as informações divulgadas pelo Exército. Entre o material em falta, incluem-se granadas de gás lacrimogéneo, uma granada de mão ofensiva, e cargas lineares de corte.