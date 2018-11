TAP assume mau serviço na ponte aérea e diz que constrangimentos em Lisboa custam 4 milhões de euros

O presidente da TAP, Antonoaldo Neves, admite que a transportadora aérea tem um mau serviço na ponte aérea, revela a compra de dois Airbus para a ligação de Lisboa ao Porto e diz que constrangimentos custam quatro milhões de euros à empresa, em entrevista ao “Jornal de Notícias” (JN), divulgada na edição desta quinta-feira, 15 de novembro.

O responsável pela empresa salienta que há “muitas reclamações de clientes que ficam 30 ou 40 minutos dentro do avião” e identifica dois problemas: as limitações no aeroporto de Lisboa, que atrasa as autorizações para descolar, e o próprio funcionamento da ponte aérea. A pontualidade está nos 70%, “o que é mau”.

“Já fizemos mudanças na pontualidade – está nos 70%, o que é mau, mas quero ter uma pontualidade acima dos 80%”, afirma. “Vamos fazer uma mudança grande, que começou com o aumento do tempo de rotação das aeronaves, de 30 para 45 minutos. A partir de janeiro, vamos passar a ponte aérea toda para aviões Airbus. Acabei de comprar duas aeronaves para fazer isso”, explica ainda ao matutino.

Na mesma entrevista ao JN, Antonoaldo Neves afirma que os constrangimentos em Lisboa custam 4 milhões de euros por mês à TAP, e defende que, ao contrário do que as pessoas “acham”, o aeroporto de Lisboa “é muito grande e tem espaço para crescer”.