TAP com prejuízos de 90 milhões no primeiro semestre

Ler mais

A TAP fechou o primeiro semestre deste ano com um resultado operacional negativo de 47 milhões de euros e um prejuízo líquido de 90 milhões de euros.

Segundo um comunicado da companhia aérea nacional, este resultado foi “impactado por gastos não-recorrentes, relacionados com irregularidades operacionais, volatilidade nas moedas dos principais mercados e aumento dos preços do combustível”.

“O primeiro semestre da companhia foi desafiador em função do forte aumento do preço dos combustíveis (+36%), pela volatilidade nas moedas dos principais mercados da TAP e por irregularidades operacionais. Gastos não-recorrentes totalizaram 40 milhões de euros e tal impacto negativo contribuiu para um resultado operacional de -47 milhões de euros (face a um resultado operacional de -43 milhões de euros em igual período do ano anterior) e um prejuízo líquido de 90 milhões de euros no semestre (face a prejuízo líquido de 54 milhões de euros no primeiro semestre de 2017)”, explica o referido comunicado.

O mesmo documento acrescenta que “excluindo o efeito de itens não-recorrentes, o resultado operacional teria sido -7 milhões de euros (face a um resultado operacional recorrente de -59 milhões de euros no primeiro semestre do ano anterior) e o prejuízo líquido teria sido 58 milhões de euros (face a prejuízo líquido de 67 milhões de euros em igual período de 2017)”.

Apesar deste mau desempenho financeiro, a TAP conseguiu na primeira metade do ano crescer as receitas em 18%, embora não seja especificado o valor.

“Destacam-se os mercados português, brasileiro e norte-americano que, no conjunto, cresceram aproximadamente 15% e representaram 56% do total das vendas da TAP. Outros mercados que também apresentaram evoluções muito positivas face ao período homólogo do ano anterior foram a Áustria (44%), a Alemanha (42%), o Reino Unido (28%) e Espanha (19%)”, adianta o comunicado da TAP.

A administração da TAP, presidida por Antonoaldo Neves, acredita que “o segundo semestre terá, como é habitual, uma contribuição fundamental para o resultado anual da TAP”.

“Além de tradicionalmente mais forte, beneficiará dos planos de expansão da TAP, que irá continuar a receber novos aviões, nomeadamente o novo A330neo, que permitirá à companhia lançar mais novas rotas em breve, da reestruturação da TAP M&E Brasil e de diversas iniciativas de redução de custos em curso”, destaca o referido comunicado.

Sobre a TAP ME (Manutenção e Engenharia) Brasil, a companhia aérea nacional revela que a respetiva reestruturação “teve um avanço significativo, com redução total de aproximadamente mil colaboradores, praticamente metade do quadro de funcionários da subsidiária no início deste processo”.

“Ao ajustar a capacidade da operação à procura atingiu-se uma elevada utilização que, juntamente com uma nova política comercial e diversas iniciativas de corte de custos, permitiram à subsidiária registar um lucro operacional, excluindo custos com reestruturação, de aproximadamente um milhão de euros”, destaca o comunicado da TAP.

Durante o primeiro semestre, a TAP fechou acordos salariais com a maioria das classes profissionais da companhia, “que também se traduziram em aumentos salariais importantes, garantindo a paz social para os próximos cinco anos”.

“Ao longo dos primeiros seis meses do ano, a TAP efetuou também diversos investimentos para melhorar a pontualidade da operação, nomeadamente a contratação de mais tripulantes, a disponibilidade de aviões de reserva, a contratação de um estudo de melhoria da capacidade aeroportuária em Lisboa e o desenvolvimento de novos processos internos”, conclui o comunicado da TAP.