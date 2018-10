TAP conseguiu recuperar mais de 60 milhões de euros que estavam retidos em Angola

A companhia aérea portuguesa TAP já conseguiu transferir mais de metade dos 120 milhões de euros que estavam retidos em Angola, por falta de divisas. A incapacidade de retirar dinheiro do país africano foi um dos fatores que contribuiu para que a empresa aplicasse mais de 80,8 milhões de euros em dívida de curto prazo do Estado angolano para proteger o dinheiro retido, avança o jornal “Público”.

A crise que Angola atravessa, devido à baixa do preço do petróleo, criou várias dificuldades na obtenção de divisas para a expatriação de capital, já que as operações de compra de obrigações estão indexadas ao dólar. A fim de conseguir expatriar algum dinheiro para Portugal, a TAP passou a aplicar dinheiro em dívida de curto prazo do Estado angolano. Ao mesmo tempo, depositou o equivalente a 41,6 milhões de euros, elevando para 122,4 milhões de euros o dinheiro acumulado em Luanda.

Embora a TAP não revele o valor exato que chegou a Portugal, sabe-se que grande parte do valor remetido para Lisboa terá vindo de depósitos, já que as obrigações têm um calendário próprio e é preciso esperar que cheguem à maturidade para então se tentar o repatriamento do dinheiro.

A entrada destes mais de 60 milhões de euros aconteceu poucos meses antes da visita oficial a Luanda do primeiro-ministro português, António Costa, que decorreu nos dias 17 e 18 de setembro.