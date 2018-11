TAP: Ponte Aérea entre Porto e Lisboa passa a ser realizada por aviões Airbus

A Ponte Aérea entre a cidade do Porto e Lisboa, realizada pela TAP, vai começar a ser efetuada por aviões a jato da Airbus, já a partir de janeiro de 2019, revelou a transportadora aérea em comunicado esta segunda-feira.

As duas cidades vão ter 13 voos diários, com voos de hora a hora nos períodos de maior procura. Estas ligações vão permitir o aumento do número de assentos disponíveis para 220 mil, por ano, o que representa um aumento de 50% da oferta.

De acordo com o comunicado, esta opção da TAP vem no sentido de dar resposta “à procura que a Ponte Aérea tem tido desde o seu lançamento, em 2016, sempre com elevadas taxas de ocupação”. Este processo de reorganização da Ponte Aérea já levou a um aumento do número de frequências diárias no final de outubro, tendo sido introduzido mais um avião na frota e realizadas alterações nos horários, o que possibilitou uma melhoria significativa na pontualidade.

A Ponte Aérea já atingiu os dois milhões de passageiros transportados desde 2016, e no ano passado do total de 595 mil passageiros com destino ao Porto, 49% compraram a viagem na Europa (293 mil), 30,8% em Portugal, fora do Porto (183 mil), 9% no Brasil (54 mil) e 4% nos EUA (26 mil).

“A Ponte Aérea está já com uma pontualidade muito melhor, em resultado do trabalho que temos vindo a desenvolver e, a partir de janeiro, vai ser feita só com aviões a jato, o que contribuirá ainda mais para os níveis de pontualidade e para o conforto dos nossos passageiros”, refere Antonoaldo Neves, presidente-executivo da TAP.