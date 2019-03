TAP prepara-se para colocar entre 15% a 30% do seu valor económico no mercado

A TAP está a preparar-se para colocar entre 15% a 30% do valor económico da companhia aérea no mercado. A informação foi dada pelo acionista, David Neeleman, esta sexta-feira, durante a apresentação dos resultados financeiros de 2018.

Com esta medida a TAP pretende uma abertura de capital, cujo timing será determinado pela oportunidade do mercado. As receitas provenientes deste processo vão servir para limpar dívidas bancárias no valor de 60 milhões de euros.

De acordo com David Neeleman, terá de ser o mercado a mostrar que está “maduro”, para que a janela de oportunidade ideal possa ser criada.