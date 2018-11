TAP recebeu primeiro Airbus A330-900

A TAP recebeu hoje o primeiro A330neo-900 em todo o mundo, sendo a primeira companhia aérea “a beneficiar da eficiência económica ímpar deste novo modelo da Airbus”, conforme destaca um comunicado da construtora aeronáutica.

De acordo com esse documento, “o novo avião disponibiliza um alcance superior, comparativamente ao modelo anterior, e tem a nova cabine ‘Airspace’, que oferece o melhor conforto a bordo para os passageiros”.

Este é o primeiro de um pacote de 20 A330-900 que a transportadora aérea portuguesa irá receber nos próximos anos e será utilizado pela TAP Air Portugal nas rotas de Portugal para os continentes americano e africano.

“O primeiro A330-900 da TAP Air Portugal, em regime de ‘leasing’ operacional através da Avalon, conta com 298 lugares numa configuração de cabine de três classes, incluindo 34 assentos “full-flat” em classe executiva, 96 lugares na classe ‘economy plus’ e 168 em classe económica”.

Por seu turno, a cabine ‘Airspace by Airbus’ “oferece mais espaço para os passageiros, compartimentos de maior dimensão para as bagagens, uma iluminação de cabine inovadora e sistemas de entretenimento e conetividade de última geração”, garante a Airbus.

“É com muita satisfação que dou as boas-vindas ao primeiro Airbus A330-900 da nossa frota. A sua eficiência imbatível vai fortalecer a expansão do nosso negócio,” afirmou Antonoaldo Neves, CEO da TAP Air Poirtugal.

“O A330neo vai proporcionar-nos uma grande flexibilidade operacional graças à sua semelhança com os outros aviões Airbus da nossa frota. Este avião será o primeiro equipado com a nova cabine ‘Airspace’, um novo conceito desenvolvido para ir de encontro à nossa ambição de oferecer o melhor produto da indústria aos nossos passageiros,” acrescentou o CEO da TAP Air Portugal.

“Entregar o primeiro A330neo do mundo à TAP Air Portugal, um cliente de longa data da Airbus, é um marco muito importante para nós,” disse Guillaume Faury, presidente da Airbus Commercial Aircraft.

No entender deste responsável, “graças às inovações contínuas, o A330neo, o nosso novo ‘widebody’, vai oferecer o máximo de valor e eficiência aos nossos clientes e um conforto superior aos seus passageiros”.

“Este momento marca mais um passo para cumprir com o objetivo da nossa indústria para uma aviação sustentável,” concluiu o presidente da área de aviões comerciais da Airbus.

Segundo a Airbus, o A330neo é um avião de última geração, desenvolvido a partir do modelo de sucesso do A330 e aproveitando a tecnologia do A350 XWB.

“Este modelo incorpora motores de última geração Rolls-Royce Trent 7000 e uma nova asa otimizada com maior amplitude, com ‘sharklets’ novas e melhoradas para conseguir um melhor desempenho a nível aerodinâmico. Todas estas inovações permitem uma redução significativa no consumo de combustível, em 25%, em comparação com modelos concorrentes mais antigos e de dimensão semelhante. Adicionalmente, outras inovações na estrutura, composição e tecnologia do aparelho proporcionam ao A330-900 aerodinâmica e acústica de última geração”, garante a construtora aeronáutica.

A Airbus sublinha que o A330 é um dos modelos ‘widebodies’ “mais popular de sempre, tendo recebido mais de 1.700 encomendas de 120 clientes”.

“Mais de 1.380 aviões A330 estão a voar ao serviço de mais de 128 operadores em todo o mundo. O novo A330neo é a mais recente adição à família de ‘widebodies’ da Airbus, que inclui também o A350 XWB e o A380, todos eles apresentando espaço e conforto sem igual, combinados com níveis de eficiência sem precedentes e um alcance sem rival”, destaca a constutora aeronáutica.

Atualmente, a TAP Air Portugal opera uma frota de 72 aviões Airbus (18 A330, 4 A340 e 50 aviões da Família A320).

A frota de aviões de corredor único inclui 22 A319ceo, 21 A320ceo e quatro A321neo, um A320neo e dois A321neo, entregues recentemente.