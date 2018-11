TAP: Rotas da Madeira e Açores crescem 13%

As rotas da Madeira e dos Açores, da TAP, tiveram um crescimento de 13% no número de passageiros, em outubro, anunciou a companhia aérea.

As ligações da companhia aérea da Madeira e dos Açores foram mesmo as rotas que registaram o crescimento mais expressivo, no que diz respeito ao aumento do número de passageiros.

No global a taxa de ocupação dos lugares da companhia aérea chegaram aos 80%, sendo que em outubro, a companhia área acabou por transportar 1,4 milhões de passageiros.

As rotas da TAP na Europa foram também importantes no crescimento que a companhia acabou por apresentar no número de passageiros. Estas ligações registaram uma subida de 6%.