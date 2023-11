TAP. Sucessão de António Costa no PS pode determinar avanço na privatização

“Qual é a pressa?”. A questão que ficou associada a António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, poderá agora ser ressuscitada caso Pedro Nuno Santos vença as diretas, no que diz respeito à privatização da TAP.

16 Novembro 2023, 08h18