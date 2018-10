TAP transportou mais de 12 milhões de passageiros até setembro

Com o registo de ter movimentado 1,48 milhões de passageiros no mês de setembro, a TAP já ultrapassou a marca dos 12 milhões de passageiros transportados nos nove primeiros meses do ano, o que corresponde a mais 13,6% que em igual período de 2017, segundo o comunicado pela transportadora aérea esta quarta-feira. Este valor é também superior ao número total de passageiros transportados pela TAP, em 2016: 11,7 milhões.

A taxa de ocupação média dos lugares fixou-se nos 82,4%, até setembro, sendo os voos que ligam Lisboa ao Porto, Madeira e Paris, em França, serem os que mais passageiros transportaram, em setembro – 191 mil.

“Também na carga, a TAP teve em setembro um mês de crescimento. A companhia transportou 6 813 toneladas de carga e correio, o que representa um aumento de 8,5 por cento face ao período homólogo de 2017”, lê-se no documento enviado à redação.