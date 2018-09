TAP vai lançar programa Taste Açores para promover produtos regionais

A TAP está a preparar um programa de promoção do Açores chamado Taste Açores que tem como propósito divulgar produtos regionais nos voos da companhia aérea em diversas rotas. O conselho de administração da empresa esteve reunido em ponta delgada no âmbito do seu programa de descentralização das reuniões deste órgão.

A companhia aérea tem estado em expansão para os Açores. Durante o verão a TAP realiza 42 voos por semana para os Açores, tendo triplicado a sua oferta entre Lisboa e Ponta Delgada, face a 2015. Em crescimento tem estado também os passageiros que subiram 32% face ao período homólogo.

“Durante este mandato decidimos realizar, pela primeira vez na história da empresa, um conjunto de reuniões do Conselho de Administração itinerantes. E, natural e obviamente, fizemos muita questão de incluir a Região Autónoma dos Açores no calendário definido. […] Em breve, a TAP tem a intenção de voar diretamente dos Açores para os EUA. Será difícil que seja já no próximo ano, mas daqui a dois, no máximo três anos, isso será certamente uma realidade”, disse Miguel Frasquilho, Presidente do Conselho de Administração do Grupo TAP, sobre a visita da companhia aérea a esta Região Autónoma.

Já Antonoaldo Neves, CEO da TAP, referiu que a companhia aérea traz aos Açores “cada vez mais turistas” de todo o mundo.

“Os turistas europeus já descobriram os Açores e acreditamos que os nossos passageiros oriundos dos Estados Unidos, para onde a TAP vai voar ainda mais no próximo ano, estão a seguir o mesmo caminho de descoberta deste belíssimo Arquipélago. A TAP vai continuar a mostrar esse caminho e a promover este fantástico destino turístico”, afirmou o CEO da TAP.