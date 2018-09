TAP vai ter mais um avião entre Lisboa e Porto

A TAP vai aproximar ainda mais o Porto e Lisboa. Estão já disponíveis para venda os novos horários da ponte aérea, que aumentam o número de frequências diárias, para viagens a partir de 28 de outubro.

Com o principal objetivo de aumentar a pontualidade na ponte aérea, os horários dos voos vão ser otimizados, criando maiores tempos de rotação em terra da aeronave entre voos, dos atuais 30 para 55 minutos. Esta alteração só é possível com a adição de mais um avião ATR à frota, que passa a contar com um total de nove aeronaves.

No próximo inverno, o primeiro voo à partida de Lisboa será às 6h00, em vez das 7h00. Com partidas de hora a hora das duas cidades, a TAP oferecerá um total de 18 voos por dia, em cada sentido.