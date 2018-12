Tarifários de comunicações móveis para jovens com aumento de 62% em reclamações

O Portal da Queixa divulgou esta terça feira, 11 de novembro, um aumento do número de reclamações dirigidas às operadoras de telecomunicações de tarifários jovens.

Os dados indicam que desde o início de 2018, até ao mês de novembro, o número de reclamações registou uma subida de 62%, ou seja 244, face a igual período do ano passado em que ocorreram 151. “A marca com o maior número queixas é a WTF, que pertence à operadora NOS”, explica o comunicado enviado às redações, ”registou um aumento de 153%, comparativamente ao período homólogo”.

Entre as diversas reclamações dirigidas à WTF, algumas reportam problemas com o saldo (sem saldo ou insuficiente). As queixas referem que é retirado o valor do carregamento para outros efeitos e é enviada uma mensagem alertando para o facto de o valor ser insuficiente para a ativação do tarifário.

Apesar de ser em menor número, a lentidão dos dados móveis e os problemas com a rede, também são situações apontadas por alguns consumidores que partilharam a sua má experiência e, após um mês, ainda não a viram resolvida.