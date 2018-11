Taxa de desemprego da Madeira é a mais alta do país

A taxa de desemprego na Madeira é a mais alta do país, no terceiro trimestre, tendo-se fixado nos 8,9%, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Depois da Madeira é os Açores a apresentar a taxa mais elevada com 8,7%. No todo nacional o desemprego atingiu os 6,7% no terceiro trimestre, diz o INE.

A Madeira contudo apresentou uma evolução positiva em termos homólogos com um recuo no desemprego que chegou aos 1%. em termos trimestrais o desemprego sofreu um agravamento dos 8,3% para os 8,9%.

Quanto aos Açores a taxa de desemprego passou dos 8,2% para os 8,7% em termos homólogos, e manteve-se inalterada em comparação com o trimestre anterior.

No país existiu uma melhoria dos 8,5% para os 6,7%, em termos homólogos, mas em termos trimestre, a taxa manteve-se inalterada.