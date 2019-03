Taxa de inflação homóloga mantém-se em 0,9% em março

O índice de produção industrial apresentou uma quebra de 2,5% em fevereiro, superior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE). Em janeiro do presente ano, tinha apresentado uma variação de -3,3%. O índice de produção industrial registou uma diminuição mensal de 1,5% em […]