“Tecido empresarial ainda não identificou os riscos”, realça diretor da Willis Towers Watson

Os gestores já perceberam, a problemática dos riscos e a necessidade de atualização dos mesmos? Os gestores das PME estão suficientemente envolvidos no tema?

A gestão de risco é um tema que tem vindo a ocupar cada vez mais o quotidiano dos gestores portugueses independentemente da dimensão das empresas. Acreditamos que tal se deve ao facto de uma mais realista perceção dos efeitos que a materialização de um risco pode ter numa organização; seja pela perda momentânea de capacidade de resposta; seja, em caso impacto severo, na viabilidade da própria empresa. Esta tomada de consciência depende do perfil do Gestor de Risco e não da dimensão da empresa. Ainda que a figura Gestor de Risco esteja mais amadurecida em empresas de grande dimensão onde os riscos muito graves terão, em caso de ocorrência, consequências severas, constatamos que há PME onde existe a mesma uma cultura de segurança e a aplicação das boas práticas aconselhadas pelas normativas internacionais de referência.

No entanto, e infelizmente, a maioria do tecido empresarial português ainda tem de iniciar o seu percurso pois não só não definiu o seu apetite ao risco, como também não identificou os riscos que dentro da sua organização – através do binómio severidade-frequência – vão desde moderados a muito graves. Ora, não estando despertos para este diagnóstico inicial não poderão atuar sobre os riscos inerentes à sua atividade.

Os custos financeiros para cobertura dos riscos são suportáveis para as PME ou só as grandes empresas podem ter todo o tipo de proteção?

Normalmente associa-se o custo da cobertura de riscos à sua transferência, mas esse é apenas e só mais um mecanismo de mitigação e retenção. Claro que qualquer custo é decisivo para todas as organizações e tem de ser repercutido no preço do bem ou serviço que esteja a ser vendido. Mas, no caso de transferência de risco, mais importante que o preço da cobertura é a qualidade da mesma e, infelizmente, essa cobertura nem sempre está ajustada à empresa, o que no momento do acidente traz problemas acrescidos e expectativas defraudadas.

As empresas têm solicitado ajuda na gestão da política ERM (Enterprise Risk Management)?

Essa tem sido uma tendência crescente e que demonstra a cada vez maior determinação dos Gestores de Risco em diagnosticar e atuar sobre o risco, numa perspetiva de melhoria contínua.

As grandes empresas em Portugal têm constituído as suas cativas de seguro ou resseguro? Que ajuda é que a Willis Towers Watson pode dar a este tipo de procura?

Num passado já não tão recente quanto isso 15/20 anos – foi efetivamente uma tendência (circunscrita essencialmente às muito grandes empresas nacionais) a constituição de cativas de resseguro com o objetivo de suportar a política de gestão de risco das mesmas. Na Willis Towers Watson, podemos apoiar as empresas em todo o ciclo de vida: do estudo de exequibilidade (considerando os vários modelos, domicílios e finalidades), passando pela gestão corrente, cálculos anuais de capitais de acordo com as normas regulatórias aplicáveis, até à extinção ou transição da mesma.