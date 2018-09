TecMinho abre candidaturas para Laboratório de Ideias de Negócio

O programa de aceleração de ideias de negócio da TecMinho IdeaLa regressa já este outubro, podendo concorrer alunos, diplomados, docentes e investigadores do ensino superior.

Cada candidato, ou grupo de candidatos até cinco elementos, só pode apresentar uma ideia. Findo o perído de candidatura, os inscritos participarão na “Sessão de Ideação”, uma sessão criativa de pré-seleção e pré-análise da ideia e do perfil empreendedor, que se realiza dias 30 e 31 de outubro.

O apoio disponibilizado no IdeaLab por uma equipa de tutores e mentores é gratuito e compreende seis workshops, subordinados aos temas: “Voice of the Customer”, Mercado, Estratégia, Finanças, Impacto e Elevator Pitch -, bem como tutoria, networking e coaching.