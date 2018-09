Tecnologia reforça segurança rodoviária na capital da Madeira

Sinalização luminosa inovadora e monitorização de trânsito em tempo real fazem parte da estratégia municipal para melhorar a mobilidade da cidade, anunciou Bruno Martins, vereador da Câmara Municipal do Funchal.

“A Câmara Municipal tem assumido um papel ativo com vista a melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade no concelho. É por isso que somos, entre outros aspetos importantes, o único Município na Região a dispor de um Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável”, referiu Bruno Martins, na conferência sobre mobilidade, que decorreu esta quinta-feira no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Esta conferência serviu ainda para fazer uma demonstração sobre algumas soluções tecnológicas, entre as quais o Funchal Alerta.

Bruno Martins enfatizou ainda que tanto os transportes como a mobilidade “são cada vez mais relevantes” no processo de planeamento e gestão territorial, e que foi nesse sentido que o município promoveu esta conferência para abordar soluções estratégicas a adoptar.