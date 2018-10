Tecnológicas animam Wall Street

Os principais índices norte-americanos encerraram a sessão desta quarta-feira a negociar em terreno positivo, com o tecnológico Nasdaq a liderar os ganhos.

Hoje o industrial Dow Jones 30 subiu 0,97% para 25.115,76 pontos, o S&P 500 ganhou 1,09% para 2.711,74 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 2,01% para 7.305,90 pontos.

Os resultados das tecnológicas levaram o optimismo a Wall Street com os investidores a reagirem aos resultados trimestrais de gigantes como o Facebook, a Microsoft e a Alphabet.

As ações do Facebook fecharam nos 146,22 dólares, as da Microsoft 103,73 dólares e as da Alphabet 1 049,51 dólares. Já as ações da Apple, que apresentará amanhã os resultados fixaram-se nos 213,30 dólares.

Ainda que o optimismo paire nos mercados norte-americanos, em termos de balanço mensal, outubro revelou-se um mês difícil para os mercados norte-americanos. O S&P 500 fechou o mês em termos globais com os piores resultados em sete anos, registando uma queda de 6,9% em outubro. Já o Nasdaq perdeu este mês 9,2%, o que representam a maior queda mensal desde novembro de 2008, enquanto o Dow Jones perdeu 5,1%.

Na sessão desta quarta destaque ainda para o mercado cambial, com o euro a subir 0,02% para 1,1315 dólares, o dólar a cair 0,01% para 112,93 iénes e a libra a fixar-se nos 1,2766 dólares.

Já no mercado petrolífero, o brent cai 0,03% para 74,62 dólares por barril e o petróleo WTI perde 2,02% para 64,84 dólares por barril.