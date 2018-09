Teleperfomance Portugal quer recrutar 500 até ao final do ano

A Teleperformance, multinacional especializada em customer experience management, organiza no City Center em Entrecampos, Lisboa, na próxima terça-feira, 2 de outubro, um ‘Open Day’ de recrutamento para apresentar estas novas oportunidades emprego, criadas pelo crescimento do negócio.

No total, a empresa prevê, até ao final do ano, recrutar 500 colaboradores de língua portuguesa, francesa, alemã, italiana e holandesa, para serem integrados em projetos multilingues, de setores diferentes como o e-commerce, financeiro, turismo e lazer, gaming e tecnologia.

Depois da capital, a empresa vai levar a iniciativa a outros centros do país. sabe-se já que o segundo ‘Open Day’ será realizado na teleperformance Douro, em Vila Nova de Gaia.

A Teleperformance Portugal tem-se assumido como um dos mais importantes centros mundiais do grupo com o mesmo nome, encontrando-se em lugar de destaque ao nível das filiais que melhores performances apresentam. Com mais de 10 mil colaboradores de 82 nacionalidades, a empresa em Portugal tem sido consecutivamente considerada como uma das melhores empresas para trabalhar e um dos centros de excelência do Grupo Teleperformance.