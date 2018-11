Teleperformance pretende recrutar mais 300 trabalhadores até ao final do ano

A Teleperformance prevê recrutar mais 300 trabalhadores até ao final do ano, fez saber a empresa de customer experience management esta segunda-feira. “Este recrutamento pretende reforçar várias áreas e oferece vagas para diferentes níveis de habilitação, para projetos desenvolvidos em línguas como o português, alemão, holandês, inglês ou o italiano”, lê-se no no comunicado da empresa.

Para fomentar esse recrutamento, decorre dia 27 de novembro (amanhã, terça-feira) um Open Day na cidade do Porto, após ter sido realizado o mesmo evento em outubro, em Lisboa. A Teleperformance segue, agora, a sua estratégia de recrutamento no norte de Portugal.

“O Open Day destina-se a alavancar o recrutamento para o TP Douro, o centro da Teleperformance em Vila Nova de Gaia, que entrou em funcionamento em janeiro deste ano e que emprega já cerca de 200 pessoas”, salienta a empresa. O TP Douro situa-se no Edíficio Arrábida e tem uma capacidade de até 800 trabalhadores.

O Open Day terá lugar no Hotel Eurostars Heroísmo, no Porto, e será a equipa de recursos humanos da empresa apresentar a Teleperformance a todos os interessados.

“A Teleperformance é hoje reconhecida como uma grande empresa em Portugal. Não só em números, pelos dez centros de contacto no país e os 10.000 colaboradores, mas também pelas várias distinções que nos têm vindo a ser atribuídas como uma das melhores empresas para se trabalhar em Portugal”, defende o presidente executivo da Teleperformance Portugal, João Cardoso, citado no comunicado.