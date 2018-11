Teleperformance vai recrutar 300 no norte até final do ano

A Teleperformance promove no próximo dia 27 de novembro um ‘open day’ de recrutamento no Hotel Eurostars Heroísmo, no Porto, visando reforçar várias áreas do seu centro de Vila Nova de Gaia.

A empresa oferece vagas para diferentes níveis de habilitação e para projetos desenvolvidos em línguas portuguesa, alemã, holandesa, inglesa e italiana.

O centro da Teleperformance em Vila Nova de Gaia entrou em funcionamento em janeiro deste ano, empregando atualmente cerca de 200 pessoas. Localizado no Edifício Arrábida, dispõe de 4 500 metros quadrados e de uma vista privilegiada sobre o rio Douro, tendo capacidade para acolher até 800 colaboradores.

Durante o ‘open day’, a equipa de Recursos Humanos da Teleperformance porá em evidência “a cultura empresarial da empresa, as várias oportunidades de progressão de carreira, as possibilidades de crescimento e desenvolvimento dos colaboradores através do centro de aprendizagem”, bem como as atividades culturais e desportivas a que os colaboradores têm acesso.

Em Portugal desde 1994, a Teleperformance é líder do mercado nacional de contact centers e da exportação de serviços de Customer Experience Management e Shared Services para todo o mundo. Trabalha com cerca de 100 empresas nacionais e internacionais, empregando para cima de 10 000 pessoas de 82 nacionalidades nos seus 10 centros.