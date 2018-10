Têm até 50 anos, formação superior e negócio próprio: assim é o novo empreendedor português

O perfil dos novos empreendedores portugueses é caracterizado pela dominância de mulheres e homens, entre os 30 e os 50 anos, com formação superior e interesse em criar um negócio próprio, segundo uma análise da empresa de serviços Mail Boxes Etc.

A análise ao perfil e aos motivos de investimento em franquias, publicada esta terça-feira, identifica a segurança de modelos de negócio já testados e marcas reconhecidas pelo consumidor como as principais preocupações dos consumidores.

“A segurança proporcionada por modelos de negócio de sucesso, o reconhecimento e a valorização das marcas pelos consumidores, a criação do próprio emprego e a maior abertura à concessão de crédito bancário são algumas das razões que estão a levar cada vez mais empreendedores a apostar nas franquias”, diz a Mail Boxes Etc em comunicado.

O estudo identifica ainda as mudanças no mercado de trabalho e as novas tendências na procura de emprego como factor determinante no perfil dos consumidores.

“Apesar de serem variados os motivos do investimento no setor, a maioria aponta a segurança proporcionada por negócios já testados e a consequente minimização de riscos”, explica a Mail Boxes Etc, acrescentando que segundo a análise efetuada pela MBE, 30% dos novos franquiados da marca não têm experiência prévia como empreendedores. Por outro lado, 30% tem origem no setor comercial, outros 30% da área da logística e 15% do desenho gráfico e impressão.

“Em comum, todos procuram investir num negócio próprio, rentável e que lhes permita ser o seu próprio chefe”, sublinha, reconhecendo “que outro dos aspetos que mais tem influenciado positivamente o aumento das franquias tem sido a maior predisposição do setor bancário para a concessão de créditos aos empreendedores interessados em apostar neste modelo de negócio”.