Mais de metade dos portugueses têm créditos

O Observador Cetelem sobre Literacia Financeira quis perceber qual a tendência entre os portugueses no acesso a financiamento e concluiu que 55% dos portugueses têm créditos.

Relativamente à finalidade dos créditos, 37% referiu que o crédito tem como destino a compra de uma casa, 20% usa a linha de apoio financeiro para a compra de um carro, 15% dá uso para as férias, enquanto 9% tanto dá uso para compras relacionadas com os filhos, como para mobiliário.

Quando questionados sobre a quem pediriam um empréstimo, em caso de necessidade, 35% dos inquiridos admitem socorrer-se em primeiro lugar junto de familiares. Apesar desta ainda ser a forma mais comum entre os portugueses, regista uma descida quando comparativamente a 2017 – menos 10 pontos percentuais face ao período transato.

O recurso aos bancos tradicionais aparece como segunda opção, apesar da descida de 32% para 29%. Ainda que com aumento face ao ano transato, as instituições de crédito especializadas são a terceira escolha dos portugueses, cerca de 16%.

Sobre o pagamento desta linha de apoio, diminuiu a percentagem de portugueses que já sentiu dificuldades em pagar as suas despesas mensais fixas. Face aos 59% registados em 2017, este ano apenas 40% dos portugueses revelaram sentir dificuldades no respetivo pagamento.

As respostas mostram ainda que 83% das pessoas efetuam os pagamentos das suas despesas antes ou dentro do prazo, 16% pagam antecipadamente, 34% no limite e 33% mesmo no prazo. Apenas 5% afirmam pagar depois do prazo.