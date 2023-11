À beira de mais uma Web Summit, sempre fortemente mediatizada, importa realçar que Lisboa tem sido palco de muitos outros eventos internacionais marcantes, em diversos setores. Um deles foi certamente a ‘European Packaging Waste Meeting’, que na passada terça-feira juntou excelentes oradores de diversas nacionalidades sob a organização da Sociedade Ponto Verde e contou naturalmente com a participação do seu Chairman, António Nogueira Leite, e da sua CEO, Ana Isabel Trigo Morais.

De enorme relevância para o cumprimento das metas ambientais e os objetivos do desenvolvimento sustentável, o setor da reciclagem tem sido penalizado pelo adiamento de decisões e o congelamento de alterações indispensáveis ao modelo existente, já obsoleto em várias vertentes.

Como destacou Ana Isabel Trigo Morais no seu discurso de encerramento: “É nas embalagens que Portugal tem um bom case study para mostrar na Europa e que começou a ser construído há 26 anos pela Sociedade Ponto Verde. Não podemos esperar outros 26 anos para cumprir o que a Europa e a sociedade exigem. Tendo em conta o desafio que temos pela frente, quer os poderes públicos, quer as entidades privadas terão de encontrar formas de tornar o sistema mais eficaz, moderno e eficiente.”

Atualmente, na União Europeia, 50% do todos os resíduos urbanos são reciclados e compostados, mas ainda cerca de 23% têm como destino os aterros, segundo os dados mais recentemente divulgados. E, como afirmou na sua intervenção António Nogueira Leite, o setor é “essencial para cumprir as ambições na economia circular e no que diz respeito a embalagens e à grande cadeia de valor de consumo” sendo que Portugal é um dos países que poderá falhar as metas de reciclagem.

Há muito a fazer neste sentido, portanto. A CEO da Sociedade Ponto Verde tem aliás reafirmado que Portugal faz parte, globalmente, de um conjunto de países reiteradamente incumpridores na União Europeia.

Com efeito, continuamos há anos longe de atingir as metas definidas pela Comissão Europeia no que concerne à recolha de resíduos urbanos e, este ano, o “Early Warning Report” avalia o progresso dos países da UE em relação às metas de reciclagem colocava Portugal entre os dez países que arriscam não cumprirem as metas de reciclagem de resíduos urbanos (55%) e de resíduos de embalagens (65%) até 2025.

Eventos como este ‘European Packaging Waste Meeting’ e a continuidade do excelente trabalho desenvolvido pela Sociedade Ponto Verde são assim determinantes para a conjugação de esforços no sentido de colocarmos a reciclagem como prioridade nos comportamentos das empresas e dos cidadãos.