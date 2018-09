Temperaturas chegam aos 30º este fim de semana

Este fim de semana promete calor para quem vive na região de Lisboa, Alentejo e Minho. A capital portuguesa vai registar uma temperatura máxima de 31º este sábado e domingo, com uma mínima de 18º, de acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na zona do Alentejo as temperaturas máxima svão variar entre os 32º e 33º, cenário idêntico na cidade de Braga, Castelo Branco e Portalegre. Quanto à cidade do Porto irá registar 24º de máxima no sábado e 23º no domingo, com mínimas a rondar os 15º e 14º, respetivamente.

No Algarve, a cidade de Faro não irá além dos 27º de máxima e dos 21º de mínima. De um modo geral, a região Norte do país pode esperar para este fim de semana “céu pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente mais nebulosidade na faixa costeira durante a manhã e no interior durante a tarde, existindo a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal”.

Já para quem vive nas regiões do Interior Centro e Sul, podem vir a ter um aumento da nebulosidade nas regiões em especial durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada, segundo a informação apurada pelos meteorologistas do IPMA.