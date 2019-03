Temperaturas sobem 0,2ºC graus a cada década em Portugal

A temperatura média em Portugal aumentou 0,2ºC por década desde 1950 e desde esse ano chove menos 40 milímetros por década no nosso país. A notícia e avançada pelo ”Jornal de Notícias” em parceria com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPM). A análise baseou-se nos registos das estações de Lisboa, Bragança, Coimbra, Santarém e Beja no período entre 1950 e 2018.

Segundo a informação publicada, foi em Coimbra, no centro do país, que as temperaturas mais aumentaram desde 1950: até 2018, os termómetros registaram, em média, uma subida de 0,32 graus por década naquela cidade. Na mesma cidade e no mesmo período foi registado um aumento médio da temperatura máxima de 0,38ºC por década desde a segunda metade do século XX. Em Lisboa e Bragança, a temperatura média subiu 0,21 graus Celsius enquanto que em Beja houve um aumento de 0,22 graus por década desde 1950. Santarém foi a estação que registou menor aumento: desde 1950 que a temperatura média subiu 0,19ºC por década.

