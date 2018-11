Tempestade Leslie: mais sete concelhos abrangidos pelos apoios

O Ministério da Agricultura decidiu alargar os apoios para compensar os prejuízos causados pela tempestade Leslie, de há cerca de um mês, a mais sete concelhos.

“Após a abertura das candidaturas aos apoios disponibilizados pelo Governo para minimizar os prejuízos sofridos pelos agricultores na sequência da tempestade Leslie, que atingiu a Região Centro nos dias 13 e 14 de outubro, o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural deu continuidade ao processo de levantamento de prejuízos, tendo identificado novas zonas afetadas”, explica um comunicado do ministério liderado por Luís Capoulas Santos.

De acordo com esse documento, “os titulares das explorações agrícolas atingidas nos concelhos de Vila Nova de Poiares, Alvaiázere, Marinha Grande, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão, que registaram prejuízos na sequência da tempestade, podem agora também recorrer à medida de apoio ao restabelecimento do potencial produtivo, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural PDR2020, cujas candidaturas estão abertas até ao próximo dia 15 de dezembro”.

Os agricultores poderão contar com um apoio de 15 milhões de euros a fundo perdido, com os seguintes níveis de apoio: 100% para prejuízos até 5.000 euros; 85% para prejuízos entre 5.000 e 50.000 euros; 50% para prejuízos entre 50.000 e 800.000 euros.

Segundo o Ministério da Agricultura, “a medida abrange infraestruturas, instalações e equipamentos agrícolas e também perdas em animais e culturas permanentes, como é o caso de olivais, vinhas e pomares, de explorações situadas nos concelhos constantes da tabela abaixo”.

As despesas serão elegíveis a partir da data da ocorrência dos prejuízos (dia 13 de outubro) e os pagamentos poderão ter lugar após a contratação dos projetos junto do IFAP, contra apresentação da fatura.

A lista atualizada de concelhos abrangidos pelos apoios para minorar os estragos da tempestade Leslie compreende agora um total de 49 municípios, distribuídos por quatro distritos – Aveiro, Coimbra, Leiria e Viseu.

As candidaturas estão abertas até ao dia 15 de dezembro e o formulário de candidatura está acessível no site do PDR 2020, em www.pdr-2020.pt