“Tenho vontade e tenho condições” para ficar a liderar a Groundforce, diz acionista maioritário

Alfredo Casimiro diz que tem “estado em interações diárias com o Banco de Fomento e com a Caixa Geral de Depósitos, que em janeiro nos disse estarem reunidas as condições do financiamento”. “Demos toda a informação que nos foi pedida, sempre em 24h ou 48 horas”, afirmou o acionista maioritário da Groundforce.