Os medos de novo disparo nos preços à boleia do petróleo parecem ter sido precipitados, com o barril mais barato um mês depois dos ataques do Hamas do que a 7 de outubro. Situação interna de Israel é o principal efeito da escalada de violência, com a bolsa em queda livre e o sector do turismo a colapsar.

10 Novembro 2023, 14h00

Um mês depois do ataque que voltou a colocar o foco do mundo nas tensões de décadas entre palestinianos e israelitas, os medos de nova crise energética à boleia de um disparo na cotação internacional do petróleo parecem ter sido precipitados. Os efeitos na economia global têm sido residuais, ao contrário do que sucede em Israel, que conseguiu estabilizar a sua divisa, mas com perdas de receita diárias assinaláveis, sobretudo no importante sector do turismo. Apesar do comércio internacional estável, a incerteza pode ainda levar a uma alteração radical do paradigma.

Os efeitos imediatos da invasão russa da Ucrânia, maioritariamente através da via energética, fizeram soar os alarmes a nível global a 7 de outubro, dado o disparo na violência na zona mais rica em petróleo do mundo. Vários foram os bancos de investimento, grupos de análise e investidores a alertarem para a possibilidade de nova subida assinalável da cotação do barril nos mercados internacionais, sobretudo numa altura em que a oferta global já estava abaixo do ótimo, fruto dos cortes voluntários saudita e russo.

No entanto, e passado pouco mais de um mês do ataque do Hamas, o petróleo até abrandou. Os dias imediatamente antes haviam sido de correção, com o barril de Brent, a referência para os mercados europeus, a cair de 96,50 dólares (90,06 euros) a 29 de setembro para 84,90 dólares (79,24 euros) a 6 de outubro. A cotação nos mercados manteve-se acima deste nível até ao final do mês, mas recuou desde então para 80,59 dólares (75,23 euros), contrariando a perceção inicial.

