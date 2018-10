‘Terra à Vista’ encerra Festival de Teatro de Machico

A peça teatral ‘Terra à Vista’ vai encerrar, este domingo, o Festival de Teatro de Machico.

O espetáculo vai ser interpretado pelo Grupo de Teatro de Machico, no Fórum Machico, a partir das 17h00.

Pelo Festival de Teatro de Machico passaram oito grupos de teatro sendo que quatro vieram do Continente (Flor de Aldriz, Grupo de Teatro de Vila do Conde, Grupo AJIDANHA – Associação de Juventude de Idanha-a-Nova, Grupo de Teatro Olimpo), e os restantes quatro foram grupos regionais (Grupo de Teatro Amador da Associação Cultural e Recreativa do Espírito Santo, Grupo 4Litro, Teatro Experimental do Funchal ATEF, Grupo de Teatro de Machico).