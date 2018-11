Terrenos da antiga Lisnave vendidos por 18 mil euros à Parpública

Os terrenos da antiga Lisnave, que estiveram na posse do fundo Margueira nos últimos anos, foram vendidos, no passado dia 19 de outubro, por cerca de 18 mil euros à Baía do Tejo, uma empresa pública controlada a 100% pela ‘holding’ estatal Parpública.

“Efetuada a média aritmética das duas avaliações independentes, foi concretizada a venda/transmissão dos ativos tangíveis pelo montante de 18.075 euros, firmada através de um acordo entre a Margueira e a Baía do Tejo, assinado em 19 de outubro de 2018”, revela o relatório de liquidação do fundo Margueira.

No relatório de liquidação do fundo Margueira, publicado esta segunda-feira na comunicação social portuguesa, explica-se que a 19 de outubro de 2017 foi publicado um decreto-lei “onde estão definidas as regras para que alguns terrenos dos antigos estaleiros da Margueira deixem de fazer parte do domínio público hídrico do Estado, e outros, que continuando no domínio público hídrico, sejam concessionados para uso privativo”.

Do ponto de vista operacional, as principais tarefas executadas durante o processo em curso de liquidação da sociedade gestora da Margueira assentaram no levantamento e atualização dos ativos e passivos, bem como dos demais direitos e responsabilidades não evidenciados nas contas da sociedade gestora; e assim como no apuramento, avaliação do valor de mercado e venda/transmissão dos ativos tangíveis da sociedade gestora que, na sua generalidade, se encontram em uso pela própria sociedade gestotra, sendo destinatário natural a Baía do Tejo (mandatada para continuar a efetuar a gestão dos imóveis).

A Margueira fechou a sua atividade com um capital social de 1,379 milhões de euros, que serão distribuídos em função da percentagem na estrurutura acionista detida pelos seguintes acionistas: Parpública (51%), BCP (22,353%), CGD (10,837%), Santander Totta (9,365%), BPI (3,511%), Caixa Económica Montepio Geral (1,098%), IGFSS – Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (1,025%). Estes acionistas terão direito à sua quota parte na distribuição destes 1,379 milhões de euros.

Recorde-se que está previsto um investimento que deverá rondar entre mil e 1,5 mil milhões de euros para o projeto turístico-imobiliário ‘Cidade da Água’, que diversas presidências da Câmara Municipal de Almada e vários governos nacionais têm defendido para estes terrenos da Margueira, tendo sido já ventilado o interesse de grandes investidores da Europa comunitária, britânicos, norte-americanos, chineses, turcos, russos e de outros pontos do globo.

Transferência a 21 de março

“Com este diploma ficaram criadas as bases para se proceder ao registo patrimonial do território do Fundo a favor do Estado português, tendo o mesmo ocorrido em 21 de março de 2018 quando foi efetivada a a inscrição da transmissão da titularidade do direito de propriedade sobre os imóveis que integravam o Fundo Margueira Capital”, adianta o referido relatório de liquidação.

O mesmo relatório acrescenta que, em 26 de junho de 2018, “a Margueira – Sociedade Gestora recebeu indicações da Direção Geral do Tesouro e Finanças – na qualidade de único titular do património imobiliário anteriormente pertencente ao Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Margueira Capital – no sentido de dar sequência à transmissão da gestão do território para a Baía do Tejo, SA, ficando então a sociedade gestora em condições de concluir o processo de liquidação do Fundo Margueira Capital, com a consequente extinção”.

Mais tarde, a 6 de julho passado, foi assinado um contrato de mandato administrativo, no qual o Estado português mandatou a Baía do Tejo para “proceder à administração e gestão das posições – direitos e obrigações – contratuais constituídas sobre os imóveis do Estado”, o que, segundo a administração do Fundo Margueira, “permitiu desencadear diversas ações que culminaram na extinção do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Margueira Capital à data de 31 de julho de 2018, tendo sido entregue à CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários] o relatório e as contas finais da liquidação em 8 de agosto de 2018”.

“No seguimento da extinção do Fundo Margueira Capital, a Margueira-Sociedade Gestora implementou um conjunto de tarefas com o objetivo de iniciar o seu processo de liquidação”, acrescenta o referido comunicado.

Mais recentemente, a 1 de outubro passado, após a aprovação da dissolução da sociedade em causa na assembleia geral realizada nessa data, a Margueira – Sociedade Gestora “entrou em processo de lçiquidação e os membros do conselho de administração passaram à condição de liquidatários (…)”.

O relatório de liquidação do Fundo Margueira acrescenta que, “com a concretização da transferência efetiva do património imobiliário do Fundo Margueira Capital para a titularidade do Estado cessaram todos os compromissos contratuais relacionados com a gestão operacional do património e, após a definição do modelo de transmissão das responsabilidades de administração e gestão das posições contratuais constituídas sobre os imóveis do Estado para para a Baía do Tejo, foi estruturado um quadro previsional das principais obrigações a observar e das tarefas a realizar, com o objetivo de promover a liquidação da sociedade gestora até ao final do corrente exercício”.