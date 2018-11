Tesla abre loja permanente em Vila Nova de Gaia

A Tesla já tem uma loja permanente no distrito do Porto, em Vila Nova de Gaia, fez saber a fabricante automóvel esta segunda-feira. A nova loja localiza-se no El Corte Inglés de Gaia e, juntamente com as lojas pop-up (temporárias) localizadas este verão em Braga e na região do Algarve, e com a loja permanente de Lisboa, representa a “expansão” da Tesla em Portugal.

“A nova loja do Porto situa-se no piso 0 do El Corte Inglés, um local altamente visível, proporcionando uma visão aos compradores e transeuntes casuais de como é a vida para quem possui um Tesla”, lê-se no comunicado enviado da fabricante de veículos elétricos e autónomos.

Com esta loja permanente, quem quiser comprar um automóvel da marca norte-americana poderá fazê-lo “diretamente na Tesla”, sem ter de recorrer a concessionários representantes.

Para a Tesla, de acordo com o comunicado, a abordagem de venda direta da Tesla tem um duplo benefício. Primeiro, “a Tesla é capaz de educar potenciais proprietários”. Isto é, a nova loja “permite que os residentes e visitantes aprendam sobre o Model S – o primeiro sedan premium 100% elétrico capaz de fazer até 632 km (NEDC) com um único carregamento – e o Model X – o veículo utilitário desportivo mais seguro, mais rápido e com a maior eficiência da história”; E depois, a Tesla tem, assim, a “oportunidade de transformar a experiência de aquisição de veículos aos clientes, permitindo um feedback contínuo com os proprietários e permitindo que novas tecnologias sejam implementadas rapidamente à medida que os carros são construídos, levando-as para os centros de assistência e para as casas dos clientes através de atualizações gratuitas de software over-the-air“.

Até hoje, a Tesla só tinha uma loja permanente em Lisboa, concretamente no El Corte Inglés da capital.

Além destas duas lojas, a fabricante de Elon Musk garante, em Portugal, o acesso a cinco estações supercharger com 44 superchargers individuais que lhes permitem embarcar em viagens longas.

“A Tesla tem mais de 100 locais com Destination charging distribuídos por Portugal [107]. Ambas as redes continuarão a crescer nos próximos meses, adicionando novos locais de carregamento”, salienta.