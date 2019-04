Tesla desvaloriza 3,5% em Wall Street após explosão de um Model S em Shangai

Precisamente no dia em que celebra o seu “Dia do Investidor”, a Tesla sofreu um rombo de 3,5% no valor das suas ações cotadas na bolsa de Wall Street, Nova Iorque, Estados Unidos da América (EUA). A queda bolsista terá sido provocada pela explosão de um Model S em Shangai, China, levantando dúvidas sobre a segurança do referido modelo de automóvel elétrico fabricado pela Tesla.

O jornal espanhol “El Economista” destaca vários vídeos que registaram o incidente em Shangai e estão a ser difundidos nas redes sociais. Nesses vídeos é possível verificar que um automóvel Tesla Model S explode e incendeia-se, aparentemente de forma espontânea, num parque de estacionamento subterrâneo na cidade chinesa.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 🇨🇳 1st generation Tesla Model S caught Fire 🔥 underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1

— Jay in Shanghai (@ShanghaiJayin) April 21, 2019